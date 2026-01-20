Реклама

11:47, 20 января 2026

Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения между США и Украиной
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает Axios.

«Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что план подписания лидерами «Соглашения о процветании» был отменен. Представитель США опроверг информацию о назначении даты подписания и заявил, что план еще нуждается в доработке», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что Вашингтон, Киев и европейские державы собирались использовать неделю в Давосе для достижения взаимопонимания по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины, однако разногласия вокруг Гренландии сорвали эти планы.

Журналисты также сообщили, что президент США Дональд Трамп все еще планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, однако, по словам неназванного американского чиновника, ожидать прорывов после этих встреч не стоит.

Ранее Дональд Трамп пригласил Украину в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. В Киеве получение приглашения официально не подтверждали, но и не опровергали.

