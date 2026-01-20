Реклама

Трамп пригласил Украину в «Совет мира» по Газе

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил Украину в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание опубликовало список из 50 стран, которым направили приглашения. Помимо Украины, в список входят еще три постсоветских государства: Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. В Киеве получение приглашения официально не подтверждали, но и не опровергали.

В списке также числится и Россия. Авторы материала уточнили, что не все страны подтвердили получение приглашений, а список не является исчерпывающим.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получил приглашение войти в состав «Совета мира», уточнив, что Москва изучает все детали предложения.

Получение приглашений также подтвердили президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Оба согласились войти в состав организации.

