16:12, 19 января 2026Бывший СССР

Трамп пригласил еще одного постсоветского лидера в «Совет мира» по Газе

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил коллегу из Белоруссии Александра Лукашенко в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Руслан Варанков.

«Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко (...) Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно», — говорится в завлении белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД Белоруссии отметили, что участие Минска в рамках новой международной организации позволит построить новую архитектуру безопасности, которую постсоветская республика продвигает «в последние годы».

Ранее сообщалось, что Трамп направил также приглашение другому постсоветскому лидеру, президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Он, как уточнили в Астане, получил подобное приглашение «одним из первых».

Накануне американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что администрация президента США может рассматривать Совет мира под председательством Дональда Трампа в качестве замены Организации Объединенных наций (ООН). В материале уточняется, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и другие горячие точки, в том числе Украину и Венесуэлу.

