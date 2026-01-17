В США задумались о создании замены ООН

FT: Администрация Трампа планирует создать Совет мира как замену ООН

Администрация президента США может рассматривать Совет мира под председательством Дональда Трампа в качестве замены ООН. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что это будет «своего рода параллельным неофициальным органом для урегулирования конфликтов за пределами Газы». По данным издания, ожидается, что Соединенные Штаты представят совет на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе. При этом детали того, как именно орган будет функционировать, не раскрываются.

В ноябре сообщалось, что новый план Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине предполагает создание Совета мира во главе с президентом США для контроля за соблюдением условий будущего соглашения.