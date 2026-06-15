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Забота о себе
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19:28, 15 июня 2026Забота о себе

Врач посоветовала желающим бросить курить правило трех «П»

Профилактолог Смирнова: Выбор даты и новые привычки помогут бросить курить
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tokariev Dmytro / Shutterstock / Fotodom

Врач Юлия Смирнова посоветовала людям, которые желают бросить курить, правило трех «П». Способом отказаться от вредной привычки она поделилась с РИА Новости.

В первую очередь врач порекомендовала построить план отказа от курения. «Выберите дату через одну–две недели. Заведите дневник: когда и почему закурили (от скуки, из-за стресса, с кофе). Понять свои триггеры — это 50 процентов успеха», — объяснила Смирнова.

Затем необходимо поменять привычные ритуалы. Например, если человек обычно курил вместе с кофе, пить другой напиток. Во время перерыва доктор посоветовала пить чай вместо перекура, а когда рука по привычке тянется к сигарете, есть морковные палочки, сельдерей или яблоки.

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Третий принцип — это поддержка. Врач призвала использовать не никотиновые пластыри или жвачки, а рецептурные безникотиновые препараты, которые обманывают рецепторы мозга.

«Главное: срыв — не провал. Если закурили на третий день — не корите себя. Продолжайте. В среднем нужно шесть-восемь попыток, чтобы бросить навсегда», — добавила доктор.

Ранее онколог Александр Серяков предупредил, что курение значительно повышает риск рака молочной железы. Также, по его словам, негативно влияют алкоголь, лишний вес и низкая физическая активность.

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