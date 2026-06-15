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19:31, 15 июня 2026Россия

Паралет потерпел крушение в российском регионе

В Хакасии паралет с двумя людьми потерпел крушение, пилота спасти не удалось
Майя Назарова

Фото: N-sky / Shutterstock / Fotodom

В Хакасии паралет с двумя людьми потерпел крушение, 52-летнего пилота спасти не удалось, пассажирку доставили в больницу с тяжелыми травмами. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Трагедия произошла во время развлекательного полета в российском регионе.

Сейчас личности организаторов полета устанавливают, к месту прибыли представители экстренных служб. Местная транспортная прокуратура организовала проверку.

До этого стало известно, что дельтаплан с двумя людьми упал на жилой дом в подмосковном Звенигороде. Тогда пострадал один человек.

Еще раньше на машину в кубанском городе Хадыженск рухнул параплан. В результате происшествия не выжили 46-летний пилот и 31-летний пассажир.

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