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15:56, 24 ноября 2022Россия

Момент крушения параплана в российском регионе попал на видео

«112» публикует видео момента крушения параплана в Краснодарском крае

Момент крушения параплана с мотором, упавшего в жилом секторе Краснодарского края, попал на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «112».

На записи, снятой очевидцами, видно, как параплан летит за деревьями, постепенно снижаясь.

«Я вижу — чего-то с ним не то», — говорит мужчина за кадром, спустя несколько секунд констатируя падение летательного аппарата.

Параплан упал на машину в кубанском городе Хадыженск 24 ноября. В результате происшествия погибли 46-летний пилот и 31-летний пассажир. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате падения параплана в Омской области. Мужчины не справились с управлением параплана и разбились при ударе об землю.

Варвара Родикова
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