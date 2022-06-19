Два россиянина погибли при падении параплана

МВД: два человека погибли при падении параплана в Омской области

Два человека погибли в результате падения параплана в Омской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.

«Сегодня около 08:00 (05:00 мск) часов в полицию поступило сообщение от рыбаков, находившихся на водоеме в районе села Большекулачье Омского района, о падении параплана, в результате которого погибли два человека», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, мужчины не справились с управлением параплана и разбились при ударе об землю.

Личность одного из погибших уже установлена — это 57-летний местный житель, личность второго человека устанавливается. В районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором они приехали.

В марте житель Пскова упал с горы в Сочи при полете на параплане и сломал позвоночник. Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он упал в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом на высоте 1,8 тысячи метров. Туриста удалось обнаружить с помощью вертолета. Он находился почти полностью под снегом, на поверхности была только голова