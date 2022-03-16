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Россиянин упал в горах Сочи при полете на параплане и чудом выжил

Россиянин сломал позвоночник при падении параплана в Сочи

Фото: ЮРПСО МЧС России

Житель Пскова упал с горы в Сочи при полете на параплане и сломал позвоночник. Чудом выжившего мужчину нашли сотрудники экстренных служб, сообщается в группе ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в районе горы Каменный столб у юго-восточной окраины курорта «Роза Хутор». «Во время запрещенного на территории горнолыжного комплекса полета на параплане крыло над спортсменом сложилось, в результате чего он совершил падение в труднодоступном месте со сложным скальным рельефом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 46-летний россиянин был на связи, однако данные геолокации отправить не мог, заявив, что находится на высоте 1,8 тысячи метров над уровнем моря. Туриста удалось обнаружить с помощью вертолета.

«Мужчина находился почти полностью под снегом, на поверхности была только голова, видно было лишь часть крыла параплана, — отмечается в публикации. — Ему была оказана первая помощь, проведена иммобилизация поврежденной конечности».

По предварительным данным, пскович получил компрессионный перелом позвоночника, ушиб грудного отдела, перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму.

Раннее в феврале сообщалось, что на одном из горных курортов в Сочи российский турист, попавший под снежную лавину во время катания на сноуборде, спасся благодаря помощи друга. 

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Валентина Процкова
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