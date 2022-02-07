Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео

На одном из горных курортов в Сочи российский турист, попавший под снежную лавину во время катания на сноуборде, спасся благодаря помощи друга. Один из очевидцев снял инцидент на видео, ролик и подробности опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_online_2.0.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 5 февраля. Группа туристов отправилась кататься на сноубордах и лыжах на закрытую трассу, и во время спуска с горы на одного из участников сошла лавина. Находившийся рядом мужчина начал откапывать товарища, в первую очередь освободив от снега его лицо и руки.

Автор видео прокомментировал, что попавший в лавину молодой человек жив. «К счастью, все обошлось и никто не пострадал», — указано в публикации.

В январе сообщалось, что сноубордист погиб при сходе снежной лавины на пике Дружбы в Тункинском районе в Бурятии. По данным МЧС, погибший катался вместе с еще двумя сноубордистами, группа не была зарегистрирована.