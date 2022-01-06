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Сноубордист погиб при сходе лавины в российском регионе

В Бурятии сноубордист погиб при сходе лавины

Фото: Federico Persiani / Unsplash

В Бурятии сноубордист погиб при сходе снежной лавины на «Пике Дружбы» в Тункинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, передает «Интерфакс».

По данным ведомства, погибший катался вместе с еще двумя людьми, группа не была зарегистрирована.

В МЧС добавили, что еще один катавшийся пострадал.

В спасательных работах задействовано 12 человек, к вылету готов вертолет Ми-8.

В ноябре 2021 года на туристической тропе в лесу в Приморском крае нашли тела двух мужчин без признаков насильственной смерти. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, по предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения.

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Майя Гавашели
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