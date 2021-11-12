В лесах Приморья нашли тела двух туристов

На туристической тропе «Ущелье Дарденеллы» в Приморском крае нашли тела двух мужчин

В лесном массиве Приморского края на туристической тропе найдены тела двух мужчин. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Их обнаружили в среду, 11 ноября, недалеко от автодороги Шкотово — Партизанск на туристической тропе «Ущелье Дарденеллы». Специалисты не обнаружили на телах признаков насильственной смерти.

Отмечается, что, по предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших. Следственные органы примут процессуальное решение по результатам всех проверочных мероприятий.

Ранее в ноябре в горах Алтая спасатели нашли тело пропавшего туриста, который отправился в одиночный поход и пропал. В региональном управление МЧС отметили, что россиянин погиб при падении со 150-метровой высоты. Сообщалось, что мужчина отправился в одиночный поход по маршруту из села Кучерлы к Аккемскому озеру по Аккемской тропе 1 ноября и не вышел на связь с родными.