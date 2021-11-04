Россиянин умер в Черном море у берегов болгарского курорта

Прокуратура болгарского курортного города Варна возбудила уголовное дело после смерти 56-летнего россиянина. Как уточняет со ссылкой на прокуратуру ТАСС, мужчину нашли в водах Черного моря, близ берега в районе Варны.

Представители ведомства рассказали, что человека за бортом заметил экипаж проходившего мимо судна. После того, как его вытащили из воды, он скончался. «Личность погибшего установлена — это гражданин России в возрасте 56 лет. Расследование обстоятельств происшествия и причин смерти продолжается», — уточнили в пресс-службе.

В генеральном консульстве РФ заверили, что также выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист пошел купаться во время шторма на море в турецкой Анталье и утонул. Отмечается, что российский гражданин 1982 года рождения, чье имя не раскрывается, отправился купаться во время непогоды на море и пропал. Позже его тело нашли турецкие правоохранительные органы.