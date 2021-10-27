В российском регионе два брата провались под лед и утонули

В Хабаровском крае два брата 10 и 6 лет утонули, провалившись под тонкий лед водоема

В Хабаровском крае два ребенка утонули, провалившись под лед искусственного водоема. Об этом сообщает краевой главк МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Горный Солнечного района 26 октября около 16 часов дня по местному времени. В результате происшествия погибли два брата 10 и 6 лет. По предварительным данным, во время прогулки один ребенок выбежал на тонкий лед и провалился. Его брат поспешил на помощь, однако тоже оказался подо льдом. Друг мальчиков, ставший свидетелем произошедшего, рассказал о случившемся взрослым.

Утром 27 октября на место ЧП направилась группа водолазов, которые проведут осмотр дня водоема и поиск детей. Родственникам погибших окажут помощь специалисты ведомства. В настоящее время правоохранительные органы и следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве также предупредили, что до тех пор, пока лед не достиг толщины 10-15 сантиметров, он крайне опасен и не может выдержать вес человека, особенно в условиях перепада дневных и ночных температур.

В апреле на Сахалине под лед озера Тунайча провалился снегоход с лыжами, на нем были взрослые россияне и дети. Лед треснул, под водой оказались семь человек: дети 8 и 11 лет, трое мужчин и две женщины. На место происшествия прибыли спасатели, пострадавших увезли в оздоровительный центр, а одного из них в состоянии комы — в сахалинскую областную больницу.