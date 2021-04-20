В российском регионе под лед провалилась машина с руководством местного ГИБДД

В Иркутской области на Братском водохранилище провалилась под лед машина с руководством местного ГИБДД, ехавшего с рыбалки. Об этом сообщил издание Baza в своем Telegram-канале.

Сотрудники регионального ведомства смогли спастись, находившийся за рулем россиянин погиб.

По данным Baza, сотрудники отдела «Боханский» выехали на рыбалку. Начальник отдела ГИБДД Максим Павлов, командир отделения ДПС Александр Шобогоров и юрист Владимир Андреев поехали на водохранилище в автомобиле Toyota Hilux своего знакомого Бориса Бухаева.

Когда компания собралась ехать обратно, автомобиль резко забуксовал на льду, после чего начал проваливаться. Полицейским удалось выбраться, сидевший за рулем Бухаев спастись не успел.

Ранее глава ГИБДД Петропавловска-Камчатского Виталий Сергеев утонул в озере Вилюй во время рыбалки в компании друзей. 49-летний мужчина вышел на лед, провалился и не смог выбраться.