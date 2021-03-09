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Семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла

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Кадр: ussurmedia.ru

В Приморье семья россиян с тремя детьми провалилась под лед в автомобиле и погибла. Об этом сообщили в краевой прокуратуре, передает РИА Новости.

Машина утонула в реке Раздольная недалеко от поселка Тавричанка в Надеждинском районе. Водолазы достали из воды тела двух человек — матери и сына.

В пресс-службе отдела МВД России по городу Уссурийску рассказали, что в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних. Семья выехала на рыбалку в направлении поселка Тавричанка на автомобиле Nissan Datsun.

На место происшествия отправилассь следственно-оперативная группа отдела полиции и сотрудники МЧС, а также прокурор района. Прокуратура в том числе проверит, какие профилактические меры принимали органы местного самоуправления.

В августе 2020 года житель Саратовской области оставил автомобиль без ручника и утопил восьмилетнего племянника, находившегося на переднем пассажирском сиденье. Машина внезапно покатилась в воду и мужчина не смог его удержать. Он нырнул за ним, разбил стекло, но не нашел мальчика в салоне. Позднее тело ребенка обнаружили водолазы.

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