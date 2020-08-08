Россиянин попытался спасти невесту друга и утонул

В Нижнекамске мужчина утонул, спасая невесту своего друга. Приятели купались в необорудованном месте, пишет «Бугульминская газета» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что одна из девушек зашла в воду и стала тонуть. На помощь ей пришли жених и его друг. Однако паре удалось выплыть на берег, а вот их приятель утонул.

Тело разыскивали водолазы. Поиски были осложнены тем, что в районе гибели мужчины на дне водоема было много арматуры и бетонных блоков. В итоге его обнаружили в пяти метрах от берега и передали полицейским.

Ранее в Сети появилось видео, как спасатели помогают выбраться из моря девушке, решившей искупаться в шторм. Когда россиянка отплыла далеко от берега, у нее под водой свело ногу.