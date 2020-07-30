Спасение купавшейся во время шторма россиянки в Сочи сняли на видео

В Сочи спасатели вытащили из моря российскую туристку, решившую искупаться во время шторма. Видео спасения девушки опубликовала «Новая Кубань».

На размещенных в сети кадрах видно, как спасатели направляются к россиянке, заплывшей далеко от берега при сильном волнении, и помогают ей выбраться на сушу.

Как уточнили в региональном управлении МЧС России, инцидент произошел в среду, 29 июля, на пляже «Альбатрос». Дежурившие на побережье сотрудники ведомства услышали крики одной из отдыхающих, которой свело ногу в воде. В спасательной операции были задействованы три человека: двое поплыли за туристкой в море, а третий бросил им спасательный круг. В итоге пострадавшую доставили в медпункт.

Сотрудники МЧС призывают гостей и жителей Краснодарского края купаться исключительно на оборудованных пляжах, где работают спасатели, и внимательно следить за своими детьми.

10 июля сообщалось, что турист утонул в Крыму на глазах у друга и дочери. Близкие мужчины пытались найти его самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию и МЧС, после чего сотрудники ведомства обнаружили тело в море.

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