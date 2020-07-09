Купающиеся в шторм туристы замучили спасателей в Сочи и попали на видео

Жители Сочи сняли на видео туристов, купающихся в море во время шторма. На запись, размещенную в социальных сетях, обратил внимание портал «Новая Кубань».
На кадрах видно, как несколько человек купаются в штормящем море, игнорируя правила безопасности.
«Народ ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились говорить, что нельзя, и тем не менее. Мало того, что грязно, но еще и очень опасно», — отметила автор видео.
В комментариях к ролику сочинцы разделились во мнениях: некоторые посчитали купание в шторм безрассудным, другие, наоборот, отметили, что волны были невысокими, и люди на записи не подвергали себя опасности.
Ранее в сети появилось видео с туристами, убегающими от смерча на курорте Краснодарского края. Люди поспешили покинуть пляж, едва заметив вихрь над водой в районе станицы Голубицкой.