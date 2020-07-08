Убегающие от смерчей на популярном курорте россияне попали на видео

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В Краснодарском крае появились обещанные синоптиками смерчи. Видео с людьми, убегающими с пляжей из-за непогоды, публикует Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как двое мужчин спешат покинуть побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе — популярном туристическом месте на западе края. По словам очевидцев, небо потемнело буквально за несколько минут и отдыхающие едва успели убежать с берега.

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На втором видео, размещенном каналом, женщина показывает водяной вихрь, возникший в море близ города-курорта Геленджика. «Маленький, но смерч», — комментирует она.

7 июля жителей Кубани и туристов предупреждали об угрозе образования смерчей на Черноморском побережье. По словам синоптиков, риски образования воронок велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная Щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

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