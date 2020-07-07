Россиян предупредили об угрозе смерчей и засухи

На Черноморском побережье Краснодарского края существует угроза образования смерчей. Об этом говорится в прогнозе на сайте Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Факторами, которые способствуют образованию смерчей, являются прогретая вода Черного моря и среднесуточная температура воздуха выше 27 градусов, подчеркнули спасатели. В частности, риски ненастья велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.

Помимо этого, в некоторых российских регионах на юге России из-за жары наблюдалось повреждение зерновых культур от засухи. В частности, подобные случаи наблюдались в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, на Кубани и Ставрополье, а также в Крыму и Калмыкии. Отмечается, что там уровень запаса влаги в почве составил 50-70 процентов от нормы.

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