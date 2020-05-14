Россиянам спрогнозировали жаркое лето с резкими скачками температуры

Россиянам спрогнозировали жаркое лето, но с резкой изменчивостью климата, а также с переменным похолоданием, ливнями и сильным ветром. Об этом в четверг, 14 мая, «Интерфаксу» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в разных регионах климатические изменения, скачки температур будут сильно отличаться. «Будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, а также функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами», — заявил он. Уточняется, что «волны тепла» — это температура в течение пяти и более дней, которая превышает климатические нормы или, наоборот, становится намного меньше.

Кроме того, сохранится высокая вероятность пожаров, так как постоянный прогрев поверхности может грозить истощением верхнего слоя почвы, и земля станет каменной, подверженной легкому возгоранию. При этом синоптик заявил, что в северных регионах страны летом будут холодные ветра и ливни — это связано с формированием антициклонов.

Ученый призвал метеорологов внимательно смотреть за изменениями в климате, особенно в горных регионах. По мнению Вильфанда, из-за обильных осадков уровень рек быстро поднимется, что может привести к климатическим катастрофам в регионах.

13 мая также сообщалось, что летом 2020 года в России участятся природные катаклизмы. В стране ожидается рост ветровой нагрузки — могут пройти смерчи и ураганы. В ряде регионов возможны сильные ливни, в то время как в других — сильная засуха. Уточняется, что данные погодные явления будут локальными и кратковременными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!