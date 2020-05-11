Россиян предупредили о резком похолодании

В ближайшие дни в центре европейской части России ожидается резкое похолодание на десять градусов. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Как пояснил синоптик, причиной колебания температур станет глубокий циклон, центр которого будет располагаться над Скандинавией и Баренцевым морем. В начале недели на европейской территории будет сориентирована восточная периферия низкого давления, по которой перемещаются теплые воздушные массы. Поэтому температура воздуха 11 и 12 мая будет в районе 20-25 градусов тепла.

Однако сразу после этого начнется резкое похолодание. Температура опустится более чем на десять градусов и будет на уровне четырех-пяти градусов ниже нормы. «Произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов», — отметил Вильфанд. Помимо этого, ожидается усиление ветра и условия для грозы.

При этом в азиатскую часть России придет теплая погода. В частности, около 26-28 градусов выше нуля ожидается на Урале, в Тюменской области, на юге Западной Сибири, в Тыве, Хакасии, а также на юге Красноярского края. А в Омской области может потеплеть до 35 градусов. «Это фантастика для мая!» — заявил синоптик.

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