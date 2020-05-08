Роспотребнадзор назвал ослабляющую коронавирус погоду

Роспотребнадзор назвал ослабляющую новый коронавирус погоду: активность инфекции снижается при температуре от плюс 30 градусов. Об этом сообщается в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф в пятницу, 8 мая.

В ведомстве уточнили, что разрушению вируса способствуют солнечные лучи и низкая влажность. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре 70 градусов.

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28 апреля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, пока нет.

Между тем, как утверждает президент США Дональд Трамп, коронавирусная инфекция погибает от воздействия прямого солнечного света. Это мнение разделяет первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

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