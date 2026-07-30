Россиянам назвали сдающиеся строго натощак анализы

Эндокринолог Долгушин: Перед анализом на уровень глюкозы в крови нужно голодать 8-14 часов

Эндокринолог Григорий Долгушин заявил, что некоторые анализы нужно сдавать строго натощак. Их он перечислил россиянам в своем Telegram-канале.

Первым таким анализом Долгушин назвал сдачу крови на уровень инсулина и глюкозы. По словам врача, перед ним нужно голодать в течение 8-14 часов. Натощак также нужно сдавать липидограмму. «Ваш повышенный холестерин может быть результатом вчерашнего вкусного крылышка из KFC», — предупредил доктор.

Долгушин добавил, что есть нельзя перед сдачей крови на уровень гормонов. Он уточнил, что в этом случае также важно и время суток, когда делается анализ, поскольку в течение дня показатели могут колебаться. Кроме того, голодать необходимо перед анализами на металлы и различные ионы, а также проверкой показателей, связанных с печенью и желчным пузырем, добавил врач.

Ранее эндокринолог Максим Кузнецов назвал самые бесполезные анализы. Он посоветовал не проверять уровень серотонина и дофамина в крови.