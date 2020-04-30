Россиянам пообещали экстремально жаркое лето

На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается экстремальная жара. Такое лето пообещали в Росгидромете, прогноз опубликован на сайте ведомства.

Экстремально высокая температура будет наступать периодами, добавили в Росгидромете. Россиян также предупредили, что может возникнуть «значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения».

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Метеорологи пришли к таким выводам, изучив интенсивность и повторяемость периодов, в которых летняя температура в течение пяти дней превышает климатическую норму на пять и больше градусов.

27 апреля глава Минприроды Денис Кобылкин во время совещания президента с главами регионов предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю — об этом свидетельствуют прогнозы и Росгидромета, и иностранных гидрометеорологических станций.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прямых доказательств влияния температуры воздуха на живучесть коронавируса нет. При этом он напомнил, что наиболее изученные вирусы становятся особенно активными в межсезонье, осенью или весной. Но новый коронавирус может вести себя иначе, предупредил климатолог.

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