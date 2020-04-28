В Гидрометцентре оценили влияние жары на коронавирус

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оценил возможное влияние жаркой погоды на распространение коронавируса. Об этом он рассказал «Российской газете».

По словам климатолога, прямых доказательств того, что температура воздуха влияет на живучесть коронавируса, нет. «Было исследование, что коронавирус погибает при температуре в 90 градусов. Также высказывалось предположение, что чем выше температура и влажность, тем он быстрее погибает. А при сухом воздухе он более живучий. Но это всего лишь научные гипотезы, дискуссии», — объяснил он.

В то же время ученый напомнил, что наиболее изученные вирусы наиболее активны именно в межсезонье — осенью и весной. Тем не менее новый коронавирус может вести себя иначе. Так, он привел в пример ситуацию в Сингапуре: «[Он] находится на экваторе, там и солнце, и жара, но вирус все равно там распространяется».

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27 апреля Вильфанд предрек россиянам самый жаркий год за последние пять лет. «То что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99 процентов он войдет в пятерку самых жарких лет», — заключил ученый.

Число зараженных в России достигло 87 147. За последние сутки зафиксировали 6198 новых случаев заражения. С начала эпидемии COVID-19 умерли 794 человека, 7 346 пациентов вылечились.

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