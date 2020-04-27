Россиянам предрекли самый жаркий год за последние пять лет. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что 2020-ый может войти в пятерку самых жарких лет.

Однако, по его словам, рекорды по температуре не гарантированы.

«Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше. Уже подряд пять пятилетий температуры повышаются. Это характеристика глобального потепления, и это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что, если год будет не рекордно теплым, то вторым или третьим в ранге температур. «То что будет высокая температура — это безусловно. С вероятностью 99 процентов он войдет в пятерку самых жарких лет. В таком вероятностном смысле я это поддерживаю», — заключил ученый.

Ранее Вильфанд заявил, что температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.

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