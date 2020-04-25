Россияне начали скупать мангалы накануне майских праздников

Россияне начали скупать мангалы и грили накануне майских праздников. Резкий рост продаж зафиксировали исследователи интернет-ретейлера Wildberries, пишет ТАСС.

За первые три недели апреля продажи мангалов выросли в 4 раза, угольных грилей — в 3, шампуров — в 5,5 раза, отмечают аналитики.

Больше всего вырос спрос на товары для бани. Веники стали покупать в 71 раз чаще, бондарные изделия — в 5 раз, рукавицы для бань — в 7 раз.

По данным площадки, увеличились и продажи садовой техники — в 13 раз, а также садового инвентаря — в 4 раза.

24 апреля начальник Московского главного контрольного управления Евгений Данчиков заявил, что поводов к смягчению режима изоляции на майские праздники нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала последствия нарушения самоизоляции на майских праздниках. По ее словам, «сорваться» в нынешней ситуации недопустимо.

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