Власти Москвы не нашли повода смягчить режим изоляции на майских праздниках

Министр правительства столицы, начальник столичного главного контрольного управления Евгений Данчиков оценил возможность смягчения режима изоляции на майские праздники и объявил, что поводов к этому пока нет. Его слова приводит «Интерфакс» в пятницу, 24 апреля.

«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сказал Данчиков.

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Он подчеркнул, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в городе, людей на улице все еще слишком много, особенно молодежи. «Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике до 50 процентов тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — предостерег Данчиков.

Вместе с тем Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) считает, что в период майских праздников гражданам необходимо разрешить покидать места проживания ради посадок картошки. В заявлении отмечается, что для россиян это является одним из способов прокормиться. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, у властей есть еще неделя, чтобы решить вопрос возможного смягчения режима самоизоляции.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам. За последние сутки, 24 апреля, выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах. За весь период эпидемии в России скончались 615 пациентов. В мире новым вирусом заразились более 2,7 миллиона человек.

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