Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля. Его цитирует ТАСС в пятницу, 24 апреля.

По его словам, есть еще неделя, чтобы решить этот вопрос.

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Ранее в пятницу первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский не исключил, что режим самоизоляции, введенный из-за распространения нового коронавируса, может быть продлен на май. По его словам, ситуация остается напряженной. Изначально ограничительные меры были введены в Москве и ряде регионов до конца апреля с возможностью продления.

Между тем Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) считает, что в период майских праздников гражданам необходимо разрешить покидать места проживания ради посадок картошки. В заявлении отмечается, что для россиян это является одним из способов прокормиться.

По данным на 24 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 70 тысячам: за последние сутки выявлено 5849 новых инфицированных в 82 регионах. За весь период эпидемии скончались 615 пациентов. В мире новым вирусом заразились более 2,7 миллиона человек.

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