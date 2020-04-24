В России нашли причину для смягчения ограничений из-за коронавируса

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) нашел ряд причин для смягчения ограничений, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом, и планирует направить правительству соответствующие предложения. Об этом представители СПЧ сообщили «Коммерсанту».

Так, одним из предложений станет разрешить россиянам покидать места проживания ради посадок картошки. По задумке авторов инициативы, это должно облегчить экономическое положение граждан. «Впереди майские праздники, миллионы людей в эти дни сажают картошку, и для них это не развлечение, а способ прокормиться», — пояснил глава совета Валерий Фадеев.

По его словам, в настоящее время СПЧ изучает ситуацию в российских регионах, чтобы определить, возможно ли распространить данную практику на всей территории страны.

Еще одна идея, которая может быть предложена на рассмотрение правительству, — ввести в Москве так называемые зеленые пропуск», которые позволят жителям столицы совершать в одиночестве утренние пробежки и велопрогулки. Как пояснил изданию член СПЧ Иван Засурский, если реализация подобной инициативы окажется успешной, в дальнейшем ее могут внедрить и в других регионах. При этом пока это предложение поддерживают не все члены СПЧ, так как опасаются, что горожане начнут собираться для занятий спортом группами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока конкретных сроков снятия ограничений по коронавирусу в стране нет, поскольку ситуация с распространением инфекции по-прежнему остается достаточно напряженной.

По данным на 24 апреля, в России с начала эпидемия зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом. При этом 615 человек скончались, а общее число выздоровевших приблизилось к шести тысячам — 5568 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!