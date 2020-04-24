В России зафиксировали 5849 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новые случаи зафиксировали в 82 регионах России. При этом большинство инфицированных выявили в Москве (2957), Московской области (611) и Санкт-Петербурге (253). Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 68 622.

За предыдущие сутки, с 22 на 23 апреля, в России обнаружили 4774 новых инфицированных в 81 регионе. При этом 42 пациента скончались, 471 человек выздоровел.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели. При этом конца эпидемии, по его словам, в случае благоприятного развития ситуации можно ожидать к концу лета — началу осени.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пик коронавируса в стране, скорее всего, наступит в середине мая. Официальный представитель Кремля также отметил, что пока ежедневный рост данных по заражению «довольно значительный», однако он не может поставить под угрозу систему здравоохранения России.

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