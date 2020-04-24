Российские ученые заявили о риске распространения коронавируса птицами

Российские ученые заявили о риске неконтролируемого распространения коронавируса птицами, насекомыми, а также дикими и домашними животными. Специалисты Высшей школы экономики обратились в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Совет Федерации и предложили разработать систему мониторинга опасности, сообщают «Известия».

Ученые отметили, что перенос опасных инфекций происходит с участием птиц, рыб, морских млекопитающих и насекомых. В частности, при сезонной миграции птицы преодолевают большие расстояния, поэтому могут переносить в том числе вирус гриппа, коронавирусы и возбудителей клещевого энцефалита, говорится в обращении к Голиковой. Также специалисты заявили, что в Китае было опубликовано несколько сообщений о заражении кошек, собак и летучих мышей.

Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов заявил, что эта пандемия не первая и не последняя, поэтому необходим системный и долгосрочный подход к проблеме. По его словам, отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей «околонаучные сообщения об опасности домашних животных».

Однако вирусологи утверждают, что заражение человека коронавирусом от перелетных и городских птиц невозможно, несмотря на то, что птицы часто бывают носителями их собственного коронавируса.

Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова рассказала, что большинство коронавирусов впервые были обнаружены в 1930-х годах у домашних птиц, но возбудители коронавирусной инфекции у них относятся к роду Gammacoronavirus и Deltacoronavirus, а у человека — Betacoronavirus. Это означает, что человек не может заразиться от птицы.

С таким мнением согласен заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. «Недавно вышла работа, в которой показано, что в домашних курах и утках SARS-CoV-2 размножается очень плохо. А вот в кошках и хорьках очень даже хорошо. Но не стоит думать, что его сейчас распространяют кошки. Они все-таки в основной массе домашние животные, и гораздо вероятнее, в наших широтах их заразил человек, а не наоборот», — успокоил эксперт.

Доцент кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев подчеркнул, что городские птицы практически не переносят вирусы, опасные для человека.

Ранее ученые Университета Глазго в Шотландии выяснили, что летучие мыши как носители коронавирусных инфекций не представляют большей угрозы по сравнению с другими животными, которые также несут в себе потенциально опасные патогены.

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