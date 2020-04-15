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Опровергнут миф об источнике коронавирусов

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Изображение: Science Source / Scott Camazine / Diomedia

Ученые Университета Глазго в Шотландии выяснили, что риск появления новых вирусов, которые передаются от животных человеку, не зависит от конкретного источника. Иными словами, летучие мыши как носители коронавирусных инфекций не представляют большей угрозы по сравнению с другими животными, которые также несут в себе потенциально опасные патогены. Статья, опровергающая миф о появлении новых опасных заболеваний, опубликована в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

Исследователи собрали самый большой набор данных о взаимоотношениях 415 ДНК- и РНК-содержащих вирусов и их естественных резервуаров, то есть долговременных хозяев, в том числе птиц и млекопитающих. Ученые также проанализировали историю возникновения зооантропонозов — инфекций, которые способны передаваться от животных к людям. Оказалось, что хозяева инфекций редко определяли склонность вирусов к заражению людей. Если учитывать, что у млекопитающих разнообразие вирусов выше, чем у птиц, то потенциальное количество опасных для инфекций человека увеличивается в зависимости от видового богатства внутри отряда животных.

Даже у тех животных, которые традиционно считаются источником заразы, — грызунов и летучих мышей — наблюдается столько инфекций, сколько следует ожидать у групп млекопитающих соответствующего размера. Ученые считают, что именно характерные свойства вирусов, а не их хозяев, могут быть предикторами передачи зоонозов человеку.

Хотя летучие мыши являются источниками коронавирусов и эболавирусов, в популяциях других диких животных также циркулируют опасные вирусы, способные вызвать эпидемии или пандемии. Поиск потенциальных угроз для человечества должен охватывать большее число видов животных, чем в настоящее время.

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Как спастись от коронавируса?

Старайтесь не выходить из дома без необходимости
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Всемирная организация здравоохранения

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