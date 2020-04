Опровергнут миф об источнике коронавирусов

Ученые Университета Глазго в Шотландии выяснили, что риск появления новых вирусов, которые передаются от животных человеку, не зависит от конкретного источника. Иными словами, летучие мыши как носители коронавирусных инфекций не представляют большей угрозы по сравнению с другими животными, которые также несут в себе потенциально опасные патогены. Статья, опровергающая миф о появлении новых опасных заболеваний, опубликована в журнале Proceeding of the National Academy of Sciences.

Исследователи собрали самый большой набор данных о взаимоотношениях 415 ДНК- и РНК-содержащих вирусов и их естественных резервуаров, то есть долговременных хозяев, в том числе птиц и млекопитающих. Ученые также проанализировали историю возникновения зооантропонозов — инфекций, которые способны передаваться от животных к людям. Оказалось, что хозяева инфекций редко определяли склонность вирусов к заражению людей. Если учитывать, что у млекопитающих разнообразие вирусов выше, чем у птиц, то потенциальное количество опасных для инфекций человека увеличивается в зависимости от видового богатства внутри отряда животных.

Даже у тех животных, которые традиционно считаются источником заразы, — грызунов и летучих мышей — наблюдается столько инфекций, сколько следует ожидать у групп млекопитающих соответствующего размера. Ученые считают, что именно характерные свойства вирусов, а не их хозяев, могут быть предикторами передачи зоонозов человеку.

Хотя летучие мыши являются источниками коронавирусов и эболавирусов, в популяциях других диких животных также циркулируют опасные вирусы, способные вызвать эпидемии или пандемии. Поиск потенциальных угроз для человечества должен охватывать большее число видов животных, чем в настоящее время.

