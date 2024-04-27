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02:05, 27 апреля 2024Забота о себе

Раскрыты способы настроиться на секс при отсутствии желания

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Психолог и эксперт по отношениям Шерил Фрейзер заявила, что со временем у пар, состоящих в долгих отношениях, пропадает спонтанное сексуальное желание — и это нормальное явление. Способы настроиться на секс даже при отсутствии желания специалистка раскрыла в авторской колонке для издания Psychology Today.

По словам Фрейзер, в начале романа партнерам достаточно лишь дотронуться друг до друга, чтобы у них возникло желание заняться сексом. Однако со временем отношения меняются, в том числе и сексуальные, и воскресным утром партнеры вместо интимной близости отправляются готовить кофе. Однако, по словам психолога, былую страсть можно вернуть, если научиться ее разжигать.

Я призываю вас вспомнить эмоции, которые испытывает перевозбужденный подросток! Не стесняйтесь предлагать любимому человеку заняться сексом и отвечайте на его ласки

Шерил Фрейзерпсихолог

Если партнер предлагает интимную близость, не стоит сразу отказываться, даже если нет желания, посоветовала Фрейзер. Настроиться помогут объятия, поцелуи и легкие покусывания, также, если в поле досягаемости есть крем, можно воспользоваться им, чтобы сделать друг другу массаж. «Во время подобных сексуальных игр тело и разум расслабляются и начинают реагировать на ласку. В результате разгорается сексуальное желание», — объяснила она.

Один из многих прекрасных аспектов долгосрочной любви — это совместное изучение новых способов получения удовольствия. Не стоит ждать спонтанной страсти, нужно самому учиться быть страстным

Шерил Фрейзерпсихолог

В заключение эксперт по отношениям призвала разжигать интерес друг к другу: отправлять в течение дня «горячие» сообщения, чаще обниматься и целоваться.

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      Алиса Дмитриева
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