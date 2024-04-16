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08:31, 16 апреля 2024Забота о себе

Представители пяти профессий оказались самыми большими изменщиками

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по отношениям Трейси Кокс заявила, что представители некоторых профессий изменяют своим партнерам чаще, чем остальные люди. Эти работы она назвала в комментарии для Mail Online.

Первыми Кокс назвала пилотов и бортпроводников. «Они работают далеко от дома, вне поля зрения семей и друзей. К тому же, пилотам часто бывает одиноко, они часто строят близкие отношения с другими членами экипажа», — объяснила она.

По мнению секс-эксперта, также склонны к изменам врачи, медсестры и другой медицинский персонал. Она отметила, что в этом случае людей сближают ненормированный рабочий день и постоянные чрезвычайные ситуации.

Склонны к изменам и бизнесмены и финансисты, так как любят риск и все делают по-своему

Трейси Коксэксперт по отношениям

Кокс добавила, что часто изменяют и педагоги. «Многие учителя испытывают выгорание и неудовлетворенность карьерой. К тому же, их работа требует повышенной ответственности. Из-за этого они часто ищут утешения в объятиях любовников», — заключила секс-гуру.

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      Вера Владзиевская
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