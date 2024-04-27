В Бразилии начали проверку после сообщений о минировании посольства России

Correo Brasiliense: в Бразилиа проверяют сообщение о бомбе в посольстве России

Полиция проверяет сообщение о минировании посольства России, расположенного в столице Бразилии Бразилиа. Об этом сообщила местная газета Correio Braziliense.

По информации издания, одному из сотрудников посольства позвонил неизвестный. Он сообщил о том, что в здании заложена бомба. На место прибыли саперы, пожарные и специалисты группы батальона специальных операций.

Отмечается, что основные работы ведутся во дворе дипломатического представительства. Проводится проверка на предмет наличия взрывного устройства.

Ранее в Дагестане ученица третьего класса позвонила в экстренные службы и сообщила о минировании нескольких школ Махачкалы.