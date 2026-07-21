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07:38, 21 июля 2026Спорт

В Госдуме отреагировали на недопуск россиян к играм глухих

Депутат Свищев заявил, что недопуск россиян к играм глухих не в интересах спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на недопуск российских спортсменов к играм глухих. Его слова приводит RT.

Свищев заявил, что Немецкая ассоциация спорта глухих действовала по указке политиков, а не в интересах спорта. Он подчеркнул, что организаторам предстоит объяснить, как они собираются «договариваться со своей совестью» после такого шага. Он подчеркнул, что подобные решения не имеют отношения к спортивным принципам и выглядят как политический запрет на участие российских атлетов.

Ранее стало известно, что Немецкая ассоциация спорта глухих совместно с властями страны отказала россиянам в допуске к турниру, объяснив это тем, что «немецкое общество не согласится» с участием России в соревнованиях. В российском посольстве в Германии назвали этот отказ противоречащим Олимпийской хартии и решению Международного комитета спорта глухих о допуске юниоров из России в полном статусе.

Европейские юношеские игры глухих пройдут в Ганновере с 17 по 23 августа.

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