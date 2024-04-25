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22:56, 25 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане ученица третьего класса «заминировала» несколько школ

В Дагестане десятилетняя девочка сообщила о минировании нескольких школ

Фото: Feliphe Schiarolli / Unsplash

В Дагестане ученица третьего класса позвонила в экстренные службы и сообщила о минировании нескольких школ Махачкалы. Об инциденте в своем Telegram-канале написала руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) республики Гаяна Гариева.

«Полицейские установили личность звонившей. Ею оказалась 10-летняя девочка — жительница Хасавюртовского района (Дагестана), ученица третьего класса», — заявила Гариева.

По словам школьницы, она видела подобное по телевизору, а звонки совершила «просто так». На ее родителей составили административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ нашли 15-летнего подростка, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Ученик девятого класса в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту местной администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании учебного заведения.

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      Маргарита Пименова
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