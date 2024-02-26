Российский школьник дважды «заминировал» школу ради отмены занятий и попался ФСБ

В Мордовии ФСБ нашла подростка, «минировавшего» школу ради отмены уроков

В Мордовии сотрудники ФСБ нашли 15-летнего подростка, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, ученик девятого класса Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту местной администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании учебного заведения. На место выезжали правоохранители, но взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

На допросе юноша заявил, что таким образом хотел сорвать занятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина заминировал машину родственника огнетушителем.

