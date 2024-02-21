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12:46, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин заминировал машину родственника огнетушителем

В Краснодаре мужчина заминировал машину родственника огнетушителем

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Краснодаре 49-летний местный житель попытался расправиться с родственником, заминировав его автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, потерпевший заметил, что мужчина ковыряется под его машиной. Он вызвал полицию. Те нашли на днище огнетушитель, однако собака определила, что это бомба. Тогда силовики оцепили территорию и эвакуировали жильцов, чтобы обезвредить устройство.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в минировании машины в подмосковной Лобне.

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      Екатерина Кашурникова
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