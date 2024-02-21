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11:11, 21 февраля 2024Силовые структуры

Заминировавший машину в Лобне задержан

Правоохранители задержали подозреваемого в минировании машины в Лобне

Фото: Lisa F. Young / Reuters

Правоохранители задержали подозреваемого в минировании машины в подмосковной Лобне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

Им оказался уроженец Ярославля. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Его отправили под стражу.

19 февраля в Лобне силовики обнаружили взрывное устройство в машине, которая была припаркована во дворе на улице Дружбы, около здания Росреестра. Взрывотехники его успешно обезвредили. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

ФСБ квалифицировала это как теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб.

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