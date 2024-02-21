ФСБ раскрыла организатора теракта в Лобне

ФСБ: теракт в Лобне готовился украинской спецслужбой

Задержанный по подозрению в минировании автомобиля в подмосковной Лобне выполнял задание украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Москве и Московской области.

Как сообщает ведомство, уроженец Ярославля должен был подорвать машину сотрудника правоохранительных органов. 19 февраля он по заданию украинских спецслужб заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль Skoda Yeti, припаркованное около здания Росреестра. Найденное СВУ было обезврежено взрывотехниками ФСБ.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о госизмене и подготовке к террористическому акту.