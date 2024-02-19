В Подмосковье обезвредили взрывное устройство в машине

Shot: в Лобне правоохранители обезвредили взрывное устройство в Skoda Yeti

В подмосковной Лобне правоохранители обезвредили взрывное устройство, которое находилось в машине Skoda Yeti. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, всех находившихся рядом прохожих попросили уйти на безопасное расстояние, после чего специалисты взорвали устройство.

Автомобиль был припаркован во дворе на улице Дружбы, около здания Росреестра. Жителей трех домов на улице Мирной и одного на улице Дружбы эвакуировали.

Рядом с заминированной машиной силовики задержали мужчину. Его личность уже успели установить, его мотивы выясняются. Задержанного проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

