Стали известны подробности о заминированной машине в Подмосковье

Заминированный автомобиль Skoda Yeti припаркован у здания Росреестра в Лобне

Начало событий в новости В Подмосковье нашли взрывное устройство в машине

Заминированная машина припаркована у здания Росреестра в подмосковной Лобне. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, взрывное устройство находится в автомобиле Skoda Yeti. Территория огорожена, жители трех домов по улице Мирной и одного по улице Дружбы эвакуированы. На месте работают взрывотехники.

О взрывном устройстве в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы, сотрудники спецслужб узнали около 10 часов утра. Рядом с авто силовики задержали мужчину, сейчас его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.