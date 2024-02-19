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13:00, 19 февраля 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о заминированной машине в Подмосковье

Заминированный автомобиль Skoda Yeti припаркован у здания Росреестра в Лобне
Начало событий в новости В Подмосковье нашли взрывное устройство в машине

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Заминированная машина припаркована у здания Росреестра в подмосковной Лобне. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, взрывное устройство находится в автомобиле Skoda Yeti. Территория огорожена, жители трех домов по улице Мирной и одного по улице Дружбы эвакуированы. На месте работают взрывотехники.

О взрывном устройстве в машине, припаркованной во дворе на улице Дружбы, сотрудники спецслужб узнали около 10 часов утра. Рядом с авто силовики задержали мужчину, сейчас его проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

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      Олеся Мицкевич
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