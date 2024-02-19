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12:23, 19 февраля 2024Силовые структуры

В Подмосковье нашли взрывное устройство в машине

В Лобне правоохранители обнаружили взрывное устройство в машине

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В подмосковной Лобне правоохранители обнаружили взрывное устройство в машине, которая была припаркована во дворе на улице Дружбы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сейчас во дворе работают взрывотехники, место оцепили. Жителей трех домов на улице Мирной и одного на улице Дружбы эвакуировали.

Рядом с автомобилем силовики задержали мужчину. Его личность уже успели установить, осталось выяснить мотивы. Задержанного проверяют на сотрудничество со спецслужбами Украины.

Ранее 19 февраля ФСБ России предотвратила теракт, который готовился Службой безопасности Украины против политика Запорожской области.

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