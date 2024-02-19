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09:54, 19 февраля 2024Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт против политика Запорожской области

ФСБ России предотвратила теракт СБУ против политика Запорожской области

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

ФСБ России предотвратила теракт, который готовился Службой безопасности Украины (СБУ) против политика Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ЦОС рассказали, что сотрудники СБУ завербовали россиянина Виталия Дятленко, который должен был совершить теракт в преддверии выборов. Украинские спецслужбы снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Диверсия должна была произойти с применением самодельного взрывного устройства.

Дятленко ликвидировали во время задержания, так как он оказал сопротивление. Во время осмотра места происшествия силовики обнаружили пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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