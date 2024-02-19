ФСБ предотвратила теракт против политика Запорожской области

ФСБ России предотвратила теракт СБУ против политика Запорожской области

ФСБ России предотвратила теракт, который готовился Службой безопасности Украины (СБУ) против политика Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

В ЦОС рассказали, что сотрудники СБУ завербовали россиянина Виталия Дятленко, который должен был совершить теракт в преддверии выборов. Украинские спецслужбы снабжали Дятленко взрывчатыми веществами. Диверсия должна была произойти с применением самодельного взрывного устройства.

Дятленко ликвидировали во время задержания, так как он оказал сопротивление. Во время осмотра места происшествия силовики обнаружили пистолет Макарова, патроны к нему и стрелянные гильзы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

