ФСБ ликвидировала готовившего теракт против политика Запорожской области

ФСБ нейтрализовала готовившего теракт против политика Запорожской области

ФСБ ликвидировала россиянина Виталия Дятленко, который готовил теракт против политика Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Мужчину завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы координировали его действия и снабжали взрывчатыми веществами. При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление, поэтому ответными действиями был нейтрализован. При этом пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

Ранее стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт, который готовился СБУ против политика Запорожской области.

5 февраля в Симферополе ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым, организованный СБУ.