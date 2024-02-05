ФСБ предотвратила организованный СБУ теракт в Крыму

ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Крыма со стороны СБУ

В Симферополе ФСБ предотвратила теракт в отношении одного из руководителей республики Крым, организованный Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, силовики задержали группу из трех россиян, которые готовили покушение с помощью подрыва автомобиля. У них изъяли изготовленное из немецкой противотанковой мины взрывное устройство. Задержанные дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела.

Ранее 5 февраля сообщалось, что в Грузии нашли груз с 14 кг взрывчатки, которую перевозили в РФ для терактов